وزير الصحة: قوى الشر تتكالب على بلادنا لنخر شبابنا بالمخدرات

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، إن قوى الشر تتكالب على بلادنا لنخر شبابنا بالمخدرات.

وجاء تصريح وزير الصحة خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي حول مخا طر الإدمان على المخدرات.

وأضاف الوزير سايحي “الخطر أصبح كبيرا جدا خاصة فيما يدخل من الجهة الغربية من بلادنا من سموم. التب تريد أن تنهك أمة برمتها”.

وتابع وزير الصحة “المسألة ليست مسألة تهديم أطفال بل تهديم أمة بكاملها ودولة. لكن الدولة تبقى قائمة ونبقى بالمرصاد”.