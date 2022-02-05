قناة النهار وزير الصحة: كل اللقاحات المعتمدة في الجزائر مقبولة في الدول الأوروبية بقلم قناة النهار نشر في 05 فيفري 2022 - 21:02 لقاء خاص شارك غرِّد أرسل 28 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: بن بوزيد: إلزام المواطنين على التلقيح ليس من صلاحيات الوزارة رابط دائم : https://nhar.tv/Eo0Dk اقرأ أيضا أوميكرون.. خبر صادم للأشخاص الذين أصيبوا مسبقا بكورونا والوباء سيتحول إلى انفلونزا قناة النهار 26 جانفي العيد ربيقة: المجاهد عبد الحميد زوبا لبى نداء الوطن واستغنى عن شهرة الملاعب قناة النهار 03 فيفري وصول نوميديا لزول إلى المحكمة للمثول أمام وكيل الجمهورية الوطني 19 جانفي صناعة الحلويات التقليدية.. مكسب للرزق وحفاظا للتراث قناة النهار 28 جانفي النوي يكشف الخراب والغش في إنجاز المشاريع ويقصف جميع المسؤولين الذين يتلاعبون بأموال الشعب قناة النهار 30 جانفي أم ليست كباقي الأمهات.. تربي أولادها الصغار وتجلب لقمة العيش لهم ولوالدهم المعاق قناة النهار 28 جانفي الحمامات المعدنية .. علاج للمرضى واستمتاع بخيرات الطبيعة قناة النهار 16 جانفي معالجة النفايات الطبية..طرق حديثة لحماية البيئة وصحة المواطنين قناة النهار 31 جانفي عبد الحميد زوبا..صدمة طاقم ستاد النهار بعد تلقيهم خبر وفاته على المباشر قناة النهار 03 فيفري محرز: "علينا استعادة الفعالية التي افتقدناها في أول مبارتين" الرياضة 19 جانفي