وزير الصحة: كل المستشفيات لها أدويتها.. لا نقبل بوجود ندرة

أكد وزير الصحة والسكان عبد الحق سايحي، أن الدولة سخرت كل الموارد والامكانيات من أجل توفير الأدوية في المستشفيات المرضى. مشيرا إلى أنه لا وجود للندرة حاليا.

وأضاف وزير الصحة على هامش زيارته إلى الصيدلية المركزية المستشفيات ، أنه يجب ان تكون هنالك علاقة واتصال يومي بين المتعاملين الاقتصاديين الخواص ومجمع صيدال خاصة في حال وجود ندرة او إنذار فيجب تدخل المتعاملين.

وشدد الوزير في سياق ذي صلة على ضرورة توفير كل الأدوية مشيرا إلى أنه ” لن نقبل ان تكون هنالك ندرة في الأدوية ببلادنا” خاصة وان مجلس التجديد الإقتصادي ابدى استعداده لرفع الفلم والعراقيل التي تواجه المتعاملين. مشيرا إلى أنه تم تخصيص 49 بالماىة من الميزانية للصيدلية المركزية. مضيفا أن 1053 دواء موجود في المستشفيات

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