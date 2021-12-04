“وزير الصحة :” كل ما يقال حول أوميكـ.ـرون ليس مؤكد

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أنه لا يوجد حاليا تفكير في العودة إلى إجراءات الغلق الكلي. كما أضاف بن بوزيد، أنه لن يكون ذلك إلا في حال حدوث كارثة.

وأشار، وزير الصحة، على أنه “لم يتم لحد الآن إثبات ما يقال حول المتحور أوميكرون”. كما تابع بن بوزيد، أن التخوف في بداية ظهور أي متحور جديد “أمر عادي”.

وعن نسبة التلقيح، قال وزير الصحة، إنها “متدنية كثيرا مقارنة بالدول الأخرى”. داعيا المواطنين إلى أخذ اللقاح المضاد لكورونا.

كما قالت منظمة الصحة العالمية أنها لم تتلق أي معلومات عن وفيات بالمتحور أوميكرون، بالرغم من انتشاره بكثرة في العديد من دول العالم.

وأشار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية “كريستيان ليندماير” ، خلال مؤتمر صحفي بجنيف، أن العديد من الدول تسجل المزيد من الإصابات. كما تآمل المنظمة أن لا يكون هناك وفيات بهذا المتحور الجديد.

الصحة.. هذه الدول سجلت دخول متحور “أوميكرون”

كما سجلت دولتان عربيتان، إصابات بالمتحور، وهما السعودية والإمارات بإصابة واحدة في كل دولة.

وتم تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا، وبلجيكا وجمهورية التشيك. كما تم تسجيل إصابتان بالمتحور الجديد، في كل من إسبانيا والنرويج، والبرازيل واليابان.

هذا وتم تسجيل 3 حالات إصابة بأوميكرون، في كل من السويد ونيجيريا. كما سجلت هونغ كونغ 4 حالات، وكوريا الجنوبية 5 حالات، والدنمارك وكندا 6 حالات.

وسجلت أستراليا 7 حالات، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 9 حالات، والبرتغال 13 حالة، وهولندا 16 حالة، وبوتسوانا 19 حالة. كما سجلت المملكة المتحدة 32 حالة، وجنوب إفريقيا 77 حالة.

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