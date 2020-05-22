وزير الصحة: كمامات لا يتجاوز سعرها 40 دينار ستطرح في السوق

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
وزير الصحة: كمامات لا يتجاوز سعرها 40 دينار ستطرح في السوق
بقلم م . فيصل

صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد أن الكمامة متوفرة عير صيدليات الوطن.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي قال الوزير أن مخزون الكمامات في الجزائر يتجاوز 30 مليون كمامة أخرجنا منه 6 ملايين من الصيدلية المركزية المستشفيات.

وقال الوزير أنه سيتم تحديد سعر الكمامات بحيث يتناسب مع كل المواطنين وولا يتجاوز 40 دينار ستطرح في السوق.

وحسب وزير الصحة إن كل ولاة الجمهورية قاموا بعمليات لتوزيع الكامات عبر إقليمهم.

كما اشار الوزير الصحة أن مراكز التكوين المهني قاموا بإنتاج أزيد من اكثر من 3 ملايين كمامة.

وللإشارة فإن الشخص يستعمل من 2 إلى 3 كمامات كل 3 إلى 4 ساعات يستبدل واحدة أي بمعدل 2 مليون كمامة ستعمل يموميا في الجزائر


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=824185

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com