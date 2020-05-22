وزير الصحة: كمامات لا يتجاوز سعرها 40 دينار ستطرح في السوق

صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد أن الكمامة متوفرة عير صيدليات الوطن.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي قال الوزير أن مخزون الكمامات في الجزائر يتجاوز 30 مليون كمامة أخرجنا منه 6 ملايين من الصيدلية المركزية المستشفيات.

وقال الوزير أنه سيتم تحديد سعر الكمامات بحيث يتناسب مع كل المواطنين وولا يتجاوز 40 دينار ستطرح في السوق.

وحسب وزير الصحة إن كل ولاة الجمهورية قاموا بعمليات لتوزيع الكامات عبر إقليمهم.

كما اشار الوزير الصحة أن مراكز التكوين المهني قاموا بإنتاج أزيد من اكثر من 3 ملايين كمامة.

وللإشارة فإن الشخص يستعمل من 2 إلى 3 كمامات كل 3 إلى 4 ساعات يستبدل واحدة أي بمعدل 2 مليون كمامة ستعمل يموميا في الجزائر