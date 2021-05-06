وزير الصحة لأعضاء “SNPSP”.. ستتم معالجة الملفات المتعلقة بالترقية التعويضات

قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، إنه ستتم معالجة الملفات المتعلقة بالترقية في الرتب والنظام الأساسي والتعويضات.

وأوضح، بن بوزيد، أن الهياكل المركزية للوزارة تحرص على ضمان الوتيرة المناسبة للتكفل بالملفات التي تشكل جزءا من مهام الوزارة.

وهذا –يضيف الوزير-، من خلال ترقية الحوار والاتصال من أجل تهيئة مناخ اجتماعي ملائم لتنمية القطاع.

وقدم بن بوزيد توجيهات إلى الإطارات المركزيين ببذل أقصى ما في وسعهم لتحسين الأوضاع وإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة.

للإشارة استقبل عبد الرحمن بن بوزيد، بجلسة استماع، أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية (SNPSP)، برئاسة الدكتور إلياس مرابط.

وجدد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التزام الهيئة الطبية ببذل أقصى جهدها لصالح المنظومة الصحية والعمل بالتشاور مع الوزارة.

ودعا مرابط إلى إعادة تنشيط اللّجان المختلطة بالإضافة إلى تفعيل ديناميكية جديدة للتكفل بالمشاكل التي يواجهها الممارسون يوميا.

وقدّم أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية (SNPSP) عرضا للوضع السائد الذي يؤثر على ظروف العمل.

بالإضافة إلى الصعوبات والعقبات التي تواجهها بعض المؤسسات.