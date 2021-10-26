وزير الصحة: لا ننتظر موجة رابعة من أجل التلقيح

أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبدالرحمان بن بوزيد. أن الموجة الثالثة التي شهدتها الجزائر جراء الجائحة. كانت صعبة داعيا المواطنين الى التلقيح لكسب المناعة.

وأضاف بن بوزيد على هامش لقائه بوزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان لدراسة ومناقشة ملفات بين القطاعين، أن الجزائر عرفت 3 موجات لفيروس كورونا، أصعبهم كانت الموجة الثالثة حيث تطلبت الكثير من المجهودات لحماية المواطنين رغم النقائص أبرزها مادة الاكسجين.

كما أكد ووزير الصحة ان الدولة الجزائرية وضعت كل الامكانيات لتوفير الأكسجين والحد من الوباء وحماية المواطنين لاسيما ضمان التلقيح ووضع المراكز الخاصة بذالك في خدمة المواطن.

وتابع:”أماكن التلقيح مفتوحة في اي مكان وأدعو المواطنين الى الاسراع في التلقيح باعتبار ان اللقاح موجود ومتوفر ولا ننتظر موجة رابعة من أجل التلقيح.”

في سياق آخر، كشف بن بوزيد أن اللقاء الوطني للصحة سيعقد خلال شهر ديسمبر وهذا طبقا لأمر وتعليمات رئيس الجمهورية لاعادة المنظومة الصحية.

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