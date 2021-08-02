وزير الصحة: لا وجود لأزمة أكسيجين.. وإنما زيادة الطلب عليه بسبب خطورة السلالة

قال وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن التلقيح هو الحل الوحيد للوصول إلى المناعة الجماعية. مؤكدا أن رئيس الجمهورية طلب بأن يتم تلقيح أكبر عدد من المواطنين في وقت قصير لربح الوقت.

وأضاف الوزير خلال إشرافه رفقة وزير السياحة على عملية تلقيح العمال، أن أن الحكومة تهدف إلى تلقيح كافة المواطنين ومختلف الفئات عبر كل الولايات والوصول إلى الأماكن البعيدة. مشيرا إلى أن نسبة التلقيح عرفت إرتفاعا في الآونة الأخيرة. مؤكدا في ذات السياق، أن الجزائر لديها 8 ملايين جرعة لقاح وهو كافي لتلقيح المواطنين.

وعن وفرة الأكسجين، أكد الوزير أنه لايوجد أزمة أكسيجين في الجزائر بل كثرة الطلب على هذه المادة أحدث بعض التذبذب. خاصة وأن السلالة الهندية فاجأتنا نظرا لإنتشارها السريع، بمقابل أن بعض دول العالم في المرحلة الرابعة.