وزير الصحة: لا يوجد لقاح فعال يمكن تحضيره خلال أشهر وتوزيعه شهر جانفي إشاعة

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الجزائر لن تقتني أي لقاح غير معتمد لدى منظمة الصحة العالمية.

ويأتي تصريح بن بوزيد، لدى نزوله، اليوم الأربعاء، على برنامج ضيف الصباح القناة الاذاعية الثانية.

وأكد بن بوزيد أن الجزائر تقوم بمتابعة كل المستجدات باللقاحات المتعلقة بالدول التي توصلت الى لقاحات وصفت بالناجعة.

وأورد وزير الصحة أن كل الجزائريين سيستفيدون من هذا اللقاح، خاصة فئة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال بن بوزيد “لما ندخل في صراع الخبراء، مستحيل أن يكون اللقاح حاضرا في غضون 6 أشهر، اللقاح مدة تحضيره تمتد من 5 الى 10 سنوات”.

وأضاف “اللقاح ليس اختراعا، بعد تحضيره وتطعيم المواطنين به تظهر أعراضه ولو بعد 6 أشهر، لكننا في وضعية مستعجلة”.

وتابع “هناك على الأقل 200 مخبر بصدد إعداد اللقاح، وأطراف تقول أنه سيتم توزيعه ابتداء من شهر جانفي”.

وأضاف في السياق “لم نصرح أنه سيتم توزيعه ابتداء من شهر جانفي، لم نأخذ الإجراءات بعد”.