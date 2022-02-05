إعــــلانات
قناة النهار

وزير الصحة: لا يوجد مراجعة لقوانين الصحة والمشكل يبقى في تطبيقها

بقلم قناة النهار
وزير الصحة: لا يوجد مراجعة لقوانين الصحة والمشكل يبقى في تطبيقها
لقاء خاص
  • 23
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

طالع أيضا:

بن بوزيد: إلزام المواطنين على التلقيح ليس من صلاحيات الوزارة

رابط دائم : https://nhar.tv/5YWa0
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر