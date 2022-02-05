قناة النهار وزير الصحة: لا يوجد مراجعة لقوانين الصحة والمشكل يبقى في تطبيقها بقلم قناة النهار نشر في 05 فيفري 2022 - 20:38 لقاء خاص شارك غرِّد أرسل 23 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: بن بوزيد: إلزام المواطنين على التلقيح ليس من صلاحيات الوزارة رابط دائم : https://nhar.tv/5YWa0 اقرأ أيضا مشاريع عالقة في الجنوب تنتظر الإفراج بعد تجميد صندوق تنمية الجنوب قناة النهار 31 جانفي النهار تدخل مصلحة الكوفيد بمستشفى "مايو"..هكذا كانت إصابات الطاقم الطبي قناة النهار 05 فيفري توقعات مناصري المنتخب الوطني ضد كوت ديفوار.. ورسالتهم لوزير السعادة قناة النهار 19 جانفي سكنات الضيق" بالمنزل العائلي ترمي بأسرة عبد المطلب إلى الشارع" قناة النهار 29 جانفي الحمامات المعدنية .. علاج للمرضى واستمتاع بخيرات الطبيعة قناة النهار 16 جانفي مشاكل توزيع الكتب تهـ.ـدد الأقلام الشابة وتضعهم أمام تحديات صعبة قناة النهار 04 فيفري هذه هي أوامر القاضي في قضية النصب على الطلبة الوطني 20 جانفي طقس مستقر.. وأجواء باردة مع تشكّل الجليد على هذه الولايات الوطني 17 جانفي المجاهد عبد الحميد زوبا .. مراسم جنازة فقيد الكرة الجزائرية قناة النهار 03 فيفري النوي يحيي وزير التكوين بعد حملة التلقيح في قطاعه ويحث كل المسؤولين الإقتداء به قناة النهار 25 جانفي