وزير الصحة: لا يوجد نزيف في الأطباء والقلة فقط هي التي هاجرت للخارج

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، إنه “لايوجد نزيف في الأطباء والقلة فقط هي التي هاجرت للخارج.”

وفي لقاء خاص مع تلفزيون النهار، أوضح الوزير إنه تم تكوين منذ 1990 حوالي 32 ألف أخصائي بينهم 16287 موجود الآن في القطاع العام، و13 ألف موجود بالقطاع الخاص.

وأكد سايحي تحسن الأخصائيين الموجودين في القطاع العام، وأن هناك شروط عمل سيتم التكفل بها للسماح لهم بالعمل بأريحية.

كما ستبذل الدولة -يضيف ذات المتحدث-، قصارى جهدها من أجل جلب كل المعدات الطبية للسماح لهم بممارسة عملهم في أريحية أيضا.

وختم المسؤول الأول عن قطاع الصحة في البلاد قائلا:” صحيح هناك هجرة لبعض الأطباء إلى الخارج وكل الأبواب مفتوحة لهم للعودة، لكن نحن في الجزائر لانعتبرها بالأرقام الكبيرة والذين يهولون لهم أغراض أخرى .”