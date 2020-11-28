وزير الصحة: لدينا مخطط لتجنيد قاعات المعارض والرياضة لعلاج مرضى كوفيد-19

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، عن مخطط لتجنيد قاعة المعارض والقاعات الرياضية والملاعب لعلاج مرضى كوفيد-19.

وطمأن الوزير، المواطنين، في ندوة صحفية له خلال زيارته إلى ولاية بومرداس اليوم السبت، بتوفر مستشفيات ميدانية سنستعين بها في الوقت المناسب.

موضحا أننا لن نصل بعد إلى مرحلة الاستعانة بالمستشفيات الميدانية، إلا إذا وصل إليها كل العالم.

وشكر الوزير، بهذه المناسبة، الجيش الوطني الشعبي، على المساعدات المقدمة.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير، إن الأرقام المقدمة لعدد الاصابات هي حسب تحليل pcr، مؤكدا بأنه لا يمكننا التأكد من الإصابة بالفيروس التاجي إلا بهذا التحليل.

واعتبر المسؤول الأول عن القطاع الصحي، أننا في مرحلة حرب، وشكر الخواص الذين ساهموا في هذه الجائحة.

وحول الوضعية الصحية في البلاد، قال الوزير، أننا تغلبنا على الموجة الأولى ونحارب الموجة الثانية، مؤكدا أن الوضعية الصحية في الجزائر أحسن من بعض الدول الأوروبية.