وزير الصحة: لدينا مستشفيات ميدانية وسنلجأ إليها في هذه الحالة

طمأن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الإثنين، المواطنين، بتوفر المستشفيات الميدانية، ومستشفيات للجيش الوطني الشعبي.

وقال الوزير، في ندوة صحفية حول مستجدات فيروس كورونا: “المستشفيات الميدانية متوفرة، ولكن أتمنى أن لا نصل إلى هذا، حاليا لا نحتاجها، ولما يتطلب الوضع استغلالها، لا يوجد أي مشكل”.

وكشف الوزير، أن هناك فندق كبير، تم تجهيزه كمستشفى إحتياطي يتكون من 250 سريرا، ويتم حاليا تزويده بالأوكسجين.

وأكد الوزير، أن الجزائر تعمل بالتنسيق مع كل الدول، ولدى الوزارة قراءات ونتائج حول الوباء.

كما أشار بن بوزيد، إلى أن القطاع الخاص يعمل بالتنسيق مع الوزارة، مشيرا إلى أن بعض العيادات الخاصة قامت بتوفير كواشف مجانية للمواطنين في بعض الولايات.

هذا واستنكر وزير الصحة، ترويج معلومات حول نقص الامكانيات في المستشفيات أو تشبعها وغير ذلك قائلا: “هؤلاء الناس المشوشين عددهم قليل، ربي يهديهم ليتركوننا نشتغل لأجل المواطنين، وحتى لو فيه نقائص، سوف يفهمنا الموطنون”.