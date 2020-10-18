وزير الصحة: لسنا في مرحلة الخطر.. وعلى الأحزاب السياسية التقيد بالإجراءات الوقائية

الوطني
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وزير الصحة: لسنا في مرحلة الخطر.. وعلى الأحزاب السياسية التقيد بالإجراءات الوقائية
بقلم أمينة داودي

كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر ليست في مرحلة الخطر لكن إذا تم تسجيل بؤرة وباء سيتم تطبيق تدابير الحجر الصحي.

وأضاف وزير الصحة خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، أنه لا يمكن التوصل إلى لقاح كورونا في وقت قصير.
وأوضح بن بوزيد، أن الجزائر ستتحصل على اللقاح وقت توفره، وسيتم تلقيح من هم في مواجهة الفيروس أولا من عمال قطاع الصحة.
وأضاف في سياق ذي صلة، أن كل الأمور جاهزة لإطلاق حملة التلقيح الخاصة بالأنفلونزا الموسمية نهاية أكتوبر الجاري.
ودعا وزير الصحة الأحزاب السياسية بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية خلال تنشيطهم للحملة الإستفتائية حول تعديل الدستور.


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