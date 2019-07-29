وزير الصحة لــ”الـنّهــار”: الولادة «باطل» في العيادات الخاصة في الجنوب والهضاب العليا

سيتكفل بها الضمان الإجتماعي 100 من المئة

كشف أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور محمد ميراوي، أن التوليد في العيادات الخاصة في الجنوب سيكون بالمجان، على مستوى العيادات الخاصة.

وقال الوزير في تصريح لـــــــ «النّــــهـــار»، على هامش الاجتماع الذي جمعه أمس مع وزير العمل، التضامن، المالية،

والتعليم العالي، أن الضمان الاجتماعي سيتكفل بكل الحوامل اللواتي يتوجهن للولادة في العيادات الخاصة في الجنوب والهضاب العليا.

وأضاف أن الحوامل التكفل سيكون 100 من المئة، بالإضافة إلى التحاليل في المخابر، والعمليات الجراحية،

والأشعة، حيث سيتم تطبيق القرارات خلال الأيام القليلة القادمة، بعد انعقاد اجتماعات دورية للجنة القطاعية المشتركة.