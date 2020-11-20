وزير الصحة لـ “النهار”: سنقوم بتطعيم هذه الفئات بلقاح كورونا فور اقتناءه

كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الجمعة، عن الفئات التي لها الأولية في التطعيم بلقاح كورونا.

وأفاد وزير الصحة في تصريح حصري للنهار أن “عدد المخابر التي تشتغل حاليا حول اللقاح 200، عبر مختلف دول العالم”.

وتابع الوزير “عدد اللقاحات التي تقدمت في النتائج حاليا حوالي 40، منها من وصل الى المرحلة الثالثة”.

وأشار الوزير أن المرحلة الرابعة من اللقاح هي بداية تسويقه عبر مختلف دول العالم.

وقال الوزير إنه لم تعط إليه أية تعليمات بخصوص سعر اللقاح، مشيرا أن الجزائر ستقتنيه مهما كان ثمنه.

وتحدث وزير الصحة عن لقاح فايزر، “يجب ان يدرس هذا اللقاح من طرف الخبراء ومنظمة الصحة العالمية لتأكيد نجاعته”.

وأكد بن بوزيد أنه لحد الساعة لا توجد أي دولة في العالم تقدم اللقاح لمواطنيها.

وأشار أنه عند اقتناء اللقاح، سيتم في الأول تقديمه للأشخاص الذين يتجاوز سنهم 65 سنة ومن لديهم أمراض مزمنة.

وأمضت وزارة الصحة اتفاقية مع منظمة كوفاكس، فيها 172 دولة، كلها قابلة لشروط اقتناء اللقاح بأحسن سعر وأحسن نوعية وفي أقرب وقت.