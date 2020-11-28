وزير الصحة للمواطنين: “تعالج وين تحب”

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، إن لكل مواطن الحق في العلاج بالمستشفى الذي يراه مناسبا.

وأكد بن بوزيد، في تصريح صحفي له على هامش زيارته إلى ولاية بومرداس، إن الوضع الصحي في الولاية متحكم به، وتبلغ نسبة التشبع في الأسرة 60 بالمائة.

وشدد الوزير، على أن المواطنين لديهم الحق في المعالجة بأي مستشفى يريدون عبر التراب الوطني.

مشيرا إلى أن بعض المستشفيات لديها امكانيات جيدة، وحرمان المواطن من العلاج فيها بسبب التقسيم الجهوي أمر غير مقبول.

ومن جهة أخرى، أمر الوزير، مسؤولي المستشفيات، بتوجيه المرضى إلى مستشفيات شاغرة قريبة، في حال عدم وجود أسرة خاصة بكوفيد-19.