وزير الصحة: لم نطلب الحجر الصحي .. وإذا تطلب الأمر القرار بيد الحكومة

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أننا لا نريد العودة إلى تطبيق الحجر الصحي المنزلي على المواطنين. خاصة ونحن في فصل الصيف بالرغم من ارتفاع الإصابات بالفيروس.

وأضاف الوزير خلال تصريح صحفي على هامش اليوم الدراسي حول الوضعية الوبائية في الجزائر. أن وزارة الصحة لم تطلب الحجر الصحي. غير أن تصريحات بعض أعضاء اللجنة العلمية حول الحجر هي من أجل إخافة الشعب وتفادي التجمعات والتوجه نحو التلقيح.

وأوضح في ذات السياق، أن العديد من الدول الأوروبية أعادت فرض الحجر الصحي في بلدانها بسبب ارتفاع الإصابات. مضيفا أن قرار الحجر الصحي ليس من صلاحيات وزارة الصحة. وإذا تطلب الأمر وارتفعت الإصابات فالقرار في يد الوزارة الأولى ورئيس الجمهورية ويكون نتيجة عن التقارير التي تقدمها اللجنة العلمية إلى السلطات العليا للبلاد.