وزير الصحة: لن ندخر أي جهد للتكفل بجرحى حادث بني عباس

أكد وزير الصحة محمد الصديق أيت مسعودان، أن قطاعه وبالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني أي الصحة العسكرية لن يدخروا أي جهد لأحسن تكفل بجرحى حادث المرور المأساوي الذي وقع ببني عباس وأسفر عن وفاة 14 شخصا و جرح 34 آخرين.

وخلال زيارته للجرحى، قال وزير الصحة أنه بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جئنا للوقوف على حالة المصابين. ففي مستشفى 240 سرير خضع 3 مصابين لعمليات جراحية وبالمستشفى العسكري. هناك حالتين تخضعان للعلاج، وباقي المصابين حالتهم مستقرة.

كما تقدم وزير الصحة بالشكر لكل الطاقم الطبي المدنيين والعسكريين وكل من تدخلوا في هذه الفاجعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور