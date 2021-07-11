وزير الصحة: لن يكون هناك حجر صحي

صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأحد، أنه لن يتم تطبيق الحجر الصحي مجددا. مشددا على ضرورة تلقي اللقاح المضاد للفيروس للحد من انتشار الوباء وارتفاع الإصابات.

وأرجع الوزير عبد الرحمان بن بوزيد سبب ارتفاع عدد إصابات كورونا. الى انتشار سلالة دلتا في الجزائر والتي يمكن لحاملها نقل العدوى لـ8 آخرين. عكس الموجة الأولى من الفيروس والتي يمكن لحاملها نقل العدوى لـ 3 أشخاص.

وشدد الوزير على ضرورة الامتثال لقواهد الوقاية من الوباء وكذا تلقي اللقاح والذي سيساهم بصفة كبيرة في القضاء عليه.