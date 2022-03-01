وزير الصحة: لدينا التجربة الكافية لمواجهة أي موجة جديدة لكورونا

أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبدالرحمان بن بوزيد اليوم الثلاثاء، أن قطاعه لديه من التجربة الكافية لمواجهة أي موجة أخرى لكورونا في حال وقوعها.

وفي هذا السياق، صرّح الوزير على هامش زيارة تفقدية لمشاريع تخص القطاع بولاية وهران، قائلا:” لو تكون فيه موجة أخرى لكورونا لدينا التجربة الكافية لمواجهتها”.

كما تحدث بن بوزيد عن التراجع والنقص المستمر لعدد الاصابات بكورونا، وهو ما يعطي حسبه فرصة بالاهتمام أكثر بالقطاع، ومختلف المصالح الطبية الأخرى.

وأضاف:” خلال الفترة الماضية كنا نسأل فقط عن خطر الكوفيد، وكانت معظم المصالح مخصصة للمرضى بالفيروس.

والآن مع تراجع الاصابات حان الوقت للاهتمام ببقية المصالح”.

إلى جانب ذلك، أوضح وزير الصحة الى أن الجزائر تملك المستشفيات والكفاءات الطبية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المشكل يكمن في التنسق.

وتابع:”عندنا مستشفيات وعندنا كفاءات، لكن الجزائر تعاني من مشكل التنسيق على مستوى المستشفيات لتصبح دولة متقدمة في المجال الطبي”.

ومن خلال هذا، أضاف الوزير جاء انشاء الوكالة الوطنية لرقمنة الصحة والانطلاق في العمل في اقرب وقت.

مؤكدا أن اعادة واصلاح المنظومة الصحية من برنامج وأهداف رئيس الجمهورية، حيث تم خلال هذا تنظيم ورشات في مختلف ولايات الوطن.

كما دعا وزير الصحة الى الاهتمام بمرضى السرطان، خصوصا الذين يعانون كثيرا من مشاكل المواعيد.

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