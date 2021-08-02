قناة النهار وزير الصحة: ليس هناك أزمة أكسجين بالجزائر بل زيادة في الطلب بقلم قناة النهار نشر في 02 أوت 2021 - 11:50 وزير الصحة شارك غرِّد 29 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967603 اقرأ أيضا خديجة إبراهيمي المعروفة برقيقة تحكي عن معانتها وكيف تعرضت للحڨرة قناة النهار 22 جويلية فقر ، مرض وحرمان.. دلال خير يرصد لكم معاناة جزائريون يعيشون الويلات في صمت قناة النهار 16 جويلية طالع هابط: النوي يعزي الجزائريين في وفاة الإعلامي كريم بوسالم وشهيد الواجب فريد بن علي قناة النهار 25 جويلية الصيف يحلى معنا| موضة الفساتين الرائجة لعام 2021 قناة النهار 26 جويلية