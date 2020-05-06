وزير الصحة: ما زالت فترة طويلة للقضاء على الفيروس..ولا علاقة له بدرجة الحرارة

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أنّ هناك فترة طويلة من أجل القضاء على الوباء.

وأضاف خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنّ الكثير قال سيزول كورونا مع فترة الصيف لكن لما نرى عدد الحالات بالسعودية والإمارات التي درجة الحرارة جد عالية نرى أنه ليس هناك علاقة بدرجة الحرارة.

وأكد الوزير أن هناك عدة أشهر مازالت للعيش مع الوباء، ومازالت الفترة طويلة للقضاء على الفيروس، ولا نعلم إذا ستكون هناك موجة ثانية وخبراء في العالم لايعلمون بهذا.

مشيرا في ذات السياق، إلى أن الجزائر ستتعايش معه لكن نفس الحالة سنبقى بها من خلال التوصيات.