وزير الصحة.. ما يتم تداوله عبر الفيسبوك حول إستقالات جماعية للأطباء لا أساس له من الصحة

وزير الصحة من البليدة

كشف وزير الصحة خلال زيارته سرية الى مصلحة كوفيد19 بعهد الكلى بالبليدة انه يفند كل الاشاعات المتداولة عبر بعض فيديوهات وصور المفبركة بوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك حول استقالة بعض الاطباء و مشاكل عمال قطاع الصحة ورفضهم العمل.

حيث جدد شكره الى عمال قطاع الصحة معتبرا ان البليدة ولاية نموذجية في مواجهة فيروس كورونا.

الوزير كشف ان فيديو الذي تم تداوله يظهر اطباق وجبات سيتم تقدمها للمرضى في المستشفى وفي الحقيقة هي بقايا الطعام للمرضى بعد انتهائهم من الاكل وليس العكس.

مؤكدا في نفس الوقت ان الدولة تقدم كل الرعاية الطبية الجيدة للمرضى ، وان الجزائر عازمة على اقتناء لقاح فيروس كورونا بأي ثمن في حالة توفره في العالم من اجل انقاذ حياة المواطن المصاب بالوباء.

كما تفقد الوزير الذي كان مرفوقا بوالي البليدة كمال نويصر مختلف الاقسام وتحدث مع الاطباء والممرضيين