وزير الصحة: مخطط جارٍ للحدّ من إصابات ووفيات إلتهاب الكبد الفيروسي

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن تنفيذ المخطط الاستراتيجي الأول للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي 2023- 2026. يهدف إلى الحد من الإصابة والوفيات من هذا الداء بنسبة 50 بالمائة.

وأشار وزير الصحة في كلمة قرأتها نيابة عنه مديرة الوقاية المكلفة بالأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، سامية حمادي. عشية إحياء اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، إلى أن الجزائر ستتمكن من القضاء على هذا الداء من خلال القضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. مشدّدا على المزيد من التعبئة لتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة”.

كما أكد وزير الصحة، على أهمية البحث العلمي في مجال التكفل بالمصابين بهذا الداء. مشيرا إلى أن إحياء هذا اليوم يؤكد إرادة الجزائر في توفير كافة الوسائل الممكنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على داء السيدا والتهاب الكبد الفيروسي والسل كمشكلة صحية عمومية مع حلول 2030.

وفي السياق، استعرضت حمادي الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي الذي التزمت به الجزائر. والذي يرتكز أساسا على الوقاية من انتقال العدوى والكشف المبكر وتحسين التكفل بالمرضى بعد أن وضعت النصوص القانونية المرافقة لهذا المخطط”.

من جهة أخرى، ركّزت على أنّ الوقاية تعد المحور الرئيسي للقضاء على هذا الداء بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في الميدان. إلى جانب إنشاء مراكز للكشف عبر مختلف الولايات ووضع إستراتيجية للكشف لدى الفئات التي تشكل خطورة مع تعزيز تأمين العلاج”.

وشددت على أهمية المحافظة على النسبة العالية من تغطية التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي (ب). لدى المواليد الجدد والرفع من هذه العملية لدى الفئات التي تشكل خطورة.

من جانبه، دعا رئيس الجمعية الوطنية لمساعدة المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي، عبد الحميد بوعلاق، إلى تعزيز الوقاية ضد هذا الداء لتفادي بلوغ المريض مرحلة معقدة ومكلفة.

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