وزير الصحة: مرحبا ببوناطيرو ليؤكد اكتشافه لدواء كورونا

قال عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة انه يرحب بالباحث الجزائري الذي يقول انه اكتشف دواء لكورونا.

وعلى التلفزيون العمومي قال بن بوزيد انه إطلع على فيديو للباحث لوط بوناطير يقول فيه أنه اكتشف دواء لكورونا، أنا ارحب بالباحث الجزائري و هذه مفخرة للجزائر اأن يكتشف الدواء في الجزائر.

وطالب الوزير الباحث بوناطيرو بالتقرب من مصالح الوزارة للتأكد من صحة اكتشافه للدواء و العمل مع الوزارة.

من جهة أخرى طمئن بن بوزيد وزير الصحة الجزائريين أن كورونا ليس له خطورة.

وقال بن بوزيد أن خطورة فيروس كورونا اقل من السارس وانفرونزا الطيور.

وأردف الوزير أن الفيروس خطير عندما يكون ينتقل بمناطق و عند أشخاص محددين.