قناة النهار وزير الصحة : مستشفى زرالدة سيدخل حيز الخدمة في القريب العاجل بقلم قناة النهار نشر في 15 ديسمبر 2022 - 14:23 شارك غرِّد أرسل 72 0 وزير الصحة : مستشفى زرالدة سيدخل حيز الخدمة في القريب العاجل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/eZrnn اقرأ أيضا "مومن آيت قاسي: التكنولوجيا هي إحدى اسباب الإنجازات الكبيرة في مونديال قطر للمنتخبات "الصغيرة قناة النهار 02 ديسمبر تجارة: إفتتاح نقطة بيع بنواقشط .. الأجهزة الكهرومنزلية لإيريس تبهر الموريتانيين قناة النهار 03 ديسمبر صريح جدا: مراقبة الوزن وإتباع الحميات الغذائية.. خارج إهتمامات الجزائريين ! قناة النهار 29 نوفمبر اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني: السفير إستقبلني في مكتبه والأمور ستكون في يد السلطات الجزائرية قناة النهار 08 ديسمبر "قمر الليل".. سلالة حصان عربي أصيل مطلوب عالميا بتيارت قناة النهار 12 ديسمبر زين عامر: المنتخب البرازيلي منتخب قوي وفرديات الكروات ستصنع الفارق قناة النهار 08 ديسمبر طالع هابط: حكاية واد سوف مع الزيڤو ما حبتش تخلاص .. وتستمر المعاناة قناة النهار 08 ديسمبر أهم ماجاء في الشقّ الإقتصادي لإجتماع الحكومة قناة النهار 08 ديسمبر زين عامر: بعد الإنجاز المغربي في المونديال هذا ما اتمناه للمنتخبات الإفريقية في كؤوس العالم القادمة قناة النهار 11 ديسمبر عبد السلام..عامل يومي يكسب رزقه من تحضير أكلة الباناشي قناة النهار 06 ديسمبر