وزير الصحة: مستشفى للإستعجالات الطبية بكل الأجهزة الحديثة بعنابة قريبا

كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبدالرحمان بن بوزيد اليوم السبت، عن تدشين مستشفى للاستعجالات الطبية بولاية عنابة قريبا.

و قال الوزير في تصريحات صحفية، على هامش الأيام الطبية الجراحية لمستشفى سليم زميرلي، أنه اقل من شهر،اي قبل اخر شهر جوان سيتم تدشين اكبر مستشفى مخصص للاستعجالات بعنابة. وسيكون مجهز بأحدث الاجهزة الطبية والاختصاصات الطبية والجراحية.

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كما قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، إن الصحة العالمية، لم تتحدث عن الزوال النهائي لوباء كورونا. كما أشار الوزير إلى أنه لا يوجد معلومات كافية عن جدري القردة وقراءة القطاع عنه متواصلة.

في حين، جدد وزير الصحة، أنه لا يوجد أي إصابة بوباء جدري القردة، لا في وهران ولا في أي منطقة. مضيفا أن المرض كان خطيرا في الماضي لكنه زال نهائيا في الثمانينات ما استدعى سحب اللقاح الخاص به.

كما أفاد الوزير، أن في فرنسا، قامت بإعطاء اللقاح الخاص بـ”الجدري”. مضيفا أن هذا الدواء ينجح بنسبة 82 بالمائة.

وفي المقابل، أوضح وزير الصحة، أن جدري القردة ليس له أي علاقة مع وباء كورونا. مشيرا إلى أن الكوفيد ينتقل عبر الهواء عكس الجدري الذي ينتقل عبر الاحتكاك الطويل.

في حين، قال الوزير بن بوزيد، إن في حال دخوله إلى الجزائر وانتشر بكثرة سيتم اللجوء إلى التلقيح. موضحا أنه لا يوجد أي إجراءات خاصة والأطقم الطبية جاهزة ومتواجدة لحماية المواطنين.