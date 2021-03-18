وزير الصحة: مستشفيات بجاية لم تتضرر من الزلزال

قال وزير الصحة والسكان، عبد الرحمان بن بوزيد، إن مصالحه لم تسجل أي أضرار على مستوى مستشفيات بجاية جراء الزلزال.

وأوضح، وزير الصحة، أن رغم شدة الزلزال، لم يتم تسجيل مرضى على مستوى مراكز الإنعاش في مستشفيات بجاية.

وأشار بن بوزيد، على هامش زيارته للولاية، أن قطاعه سجل انشقاق جدران في مؤسستين ولم يتضرر أساسها.

وقدم، وزير الصحة، شكره للأطقم الصحية، التي قامت بواجبها وبالإجراءات اللازمة.

للإشارة، سجل المركز الوطني لرصد الزلازل، اليوم الخميس، هزة أرضية، بلغت شدتها 5.9 درجات على سلم ريشتر.

وحدّدت مركز الهزة التي وقعت في حدود الساعة الواحدة و4 دقائق، بـ28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.

وتابعت الزلزال، 7 هزات ارتدادية، كلها في عرض البحر شمال شرق كاب كربون.

ونصب من جهته، والي بجاية، خلية أزمة بعد الزلزال الذي ضرب الولاية وبلغت شدته 5.9 درجات على سلم ريشتر.