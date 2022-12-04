وزير الصحة.. مستشفيات عمومية بـ”عتاد جد متطور” ورقم تعريفي لكل مريض

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تجهيز هياكل الصحة العمومية بعتاد “جد متطور”. وهذا بهدف تحسين خدمات العلاج ونوعية التكفل بالمرضى.

كما صرح الوزير خلال زيارته للمركز الاستشفائي الجامعي، لمين دباغين بباب الوادي، أن “الدولة لم تدخر أي جهد لرقمنة الخدمات العلاجية”. حيث “تدل هذه التجهيزات على جهد الدولة الكبير من أجل ضمان التكفل الجيد لمرضانا”.

في حين، ذكر وزير الصحة، بالجهود المبذولة من اجل تحديث قطاع الصحة. مشيرا إلى الأثر الايجابي لهذه العملية. التي تجسدت من خلال “العدالة في الحصول على العلاج في أحسن الظروف وللجميع”.

وذكر في هذا الصدد بتسهيل وصول المرضى إلى الاستعجالات الطبية الجراحية انطلاقا من الاستقبال. موصيا بالتكفل بالحالات غير المستعجلة على مستوى العيادات متعددة الخدمات المجاورة من أجل تخفيف الضغط على المستخدمين الطبيين.

كما نوه بوضع رقم تعريفي للصحة اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية للمريض. حيث يتضمن هذا الرقم التاريخ العلاجي للمريض مهما كان الهيكل الصحي الذي تكفل بعلاجه.

وكان وزير الصحة، عبد الحق سايحي، قد كشف الأسبوع الماضي، عن وضع خارطة صحية وطنية جديدة. لضمان تغطية شاملة ومتوازنة من خلال الاعتماد على معطيات ديمغرافية ووبائية واقتصادية.

وأكد الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. أن الخارطة الصحية الجديدة جاءت تطبيقا للتوصيات التي تضمنها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.

واغتنم الوزير الفرصة للرد على انشغال طرحه أحد أعضاء المجلس عن ولاية برج بوعريريج. قائلا بأن هذه الولاية، وعلى غرار باقي ولايات الوطن، ستستفيد من المرافق الصحية. لاسيما على مستوى دائرتي عين تاغورت وجعافرة.