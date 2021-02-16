وزير الصحة: مصنع إنتاج اللقاح المضاد لكورونا يتطلب 6 أشهر

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن مصنع إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا يتطلب على الأقل 6 أشهر.

وأوضح الوزير، أننا بحاجة إلى مصنع للقاحات أخرى ونحتاج المساعدة من الطرف الروسي.

وكشف الوزير، أن تصنيع اللقاح يتطلب دراسة ووقت كبير خاصة لإنجاز المصنع، والجزائر تحتاج التقنية والمساعدة من قبل الروسيين لتصنيع لقاحات أخرى

من جهته قال مدير معهد باستور، فوزي درار، أن تصنيع التلقيح هي استراتيجية على المدى البعيد بالتنسيق مع الصناعة الصيدلانية.

وأشار إلى أن التصنيع يتطلب مراحل من خلال توفر المصانع والتشاور بين الحكومة الروسية وهي مسائل تحتاج وقت.