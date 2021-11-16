وزير الصحة: منحة الكوفيد سنمنحها لمن يستحقها

كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن المؤشرات الحالية للوضعية الوبائية لا تدعو للقلق، لكن وجب على كل مواطن أخذ الحيطة والحذر من الموجة الرابعة.

وأضاف وزير الصحة على هامش زيارته إلى ولاية تيسمسيلت اليوم الثلاثاء، أن أخذ اللقاح بات من الضروري لتفادي الأعراض الخطيرة للوباء، مع الحرية في اختيار أي نوع من اللقاح كونه يتوفر لدينا أكثر من نوع.

كما تطرق وزير الصحة خلال الزيارة إلى منحة الكوفيد، حيث قال “سنعمل على دراسة ذلك وتحويل الحقوق لمن يستحقها”.. وتابع يقول: “أنا طبيب مثلكم وأعرف أنه هناك من لم يضع رجله داخل المستشفى ويطلب منحة الكوفيد”.

أما فيما يخص نسبة التلقيح، فأكد الوزير، أنه تم بلوغ نسبة 50 بالمائة من التلقيح بولاية تيسمسيلت، داعيا إلى الإجتهاد اكثر للوصول للهدف المنشود وهو الوصول لنسبة 70 بالمائة من تلقيح المواطنين في تيسمسيلت

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