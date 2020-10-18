وزير الصحة: منظمة الصحة العالمية تحذّر من الإنفلونزا الموسمية لأنها تحمل نفس أعراض كورونا

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أن منظمة الصحة العالمية حذّرت من فصل الخريف.

وقال بن بوزيد في تصريح للإذاعة الوطنية أن الإنفلونزا الموسمية تكثر في فصل الخريف والتي لها تقريبا نفس أعراض كورونا.

كما أضاف الوزير،أنه بإمكان الجزائريين أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية،مع أواخر شهر أكتوبر فليس هناك مشكل أو ندرة في هذا اللقاح.

وعن اللقاح قال بن بوزيد أنه غير متوفر حاليا، مضيفا أن هناك حوالي 8 لقاحات مقترحة منها 3 صينية و3 أمريكية.

كما أكد المتحدث أن اللقاحات ستكون جاهزة في ماي 2021 حسب وزارة الصحة العالمية.

والبداية ستكون لمن هم في مواجهة الفيروس من عمال قطاع الصحة.