وزير الصحة من مستشفى زميرلي بالحراش..كل شروط العلاج متوفرة

قام وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الأحد بزيارة تفقدية إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالحراش. أين وقف عن قرب على الحالة الصحية للمرضى وظروف التكفل بهم.

وأكد وزير الصحة أن الأدوية وجميع الوسائل العلاجية متوفرة، وأن المصابين يحظون بمتابعة دقيقة ومستمرة من طرف الطواقم الطبية وشبه الطبية. مع الحرص على توفير كل شروط العلاج الملائم.

كما شدّد على أن الرعاية لا تقتصر على الجانب الطبي فقط، بل تشمل أيضًا الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وأسرهم. من خلال فرق مختصة تعمل على مرافقتهم والتخفيف من معاناتهم النفسية الناجمة عن الحادثة.

وأشار الوزير إلى أن بعض الحالات ما تزال تحت العناية الطبية الخاصة نظرًا لتعرضها لمياه ملوثة. مبرزًا أن التكفل بها يتم وفق بروتوكولات علاجية تتمثل في مضادات حيوية. بما يضمن حماية صحة المصابين وتسريع وتيرة تعافيهم.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن وزارة الصحة تسخّر كافة إمكانياتها البشرية والمادية. وضمان أفضل ظروف العلاج والرعاية، مجدّدًا التزام القطاع الصحي بالعمل على لتوفير كل ما يلزم من دعم طبي ونفسي لفائدة الضحايا وعائلاتهم.

للإشارة لقي 18 شخصا حتفه وأصيب 24 آخرون إثر سقوط حافلة نقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة.

كما قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح 100 مليون سنتيم لعائلات ضحايا حادث سقوط حافلة في واد الحراش، حسب ما أعلنه وزير الداخلية إبراهيم مراد.

وأكد وزير الداخلية، في تصريح للصحافة، أنه سيتم توزيع 100 مليون لعائلات ضحايا حاثة واد الحراش.

كما أضاف وزير الداخلية أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا في بيان رسمي.

وأكد مراد أن رئيس الجمهورية جد متأثر من الحادث ويتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة.

وأعلنت من جهتها، وزارة النقل، عن سحب الحافلات المتهالكة من الحظيرة الوطنية، وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما جاء في بيان للوزارة، أنه وبأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقرر سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية.

وأضاف البيان، أنه سيتم سحب كل حافلات التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما سيتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستبدال الحافلات القديمة بما يسمح بسلاسة العملية دون تعقيدات واحترام الآجال المحددة.