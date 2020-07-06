وزير الصحة: نتائج الكشف عن كورونا بالسكانير غير مؤكدة 100 بالمئة

نفى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الإثنين، منع استخدام جهاز السكانير للكشف عن فيروس كورونا.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية، أنه في بداية الوباء، كانت الجزائر تفتقد للكواشف السريعة إلا في معهد باستور، كان خلالها يستخدم السكانير.

وأضاف بن بوزيد “نتائج الكشف عن فيروس كورونا بالسكانير غير مؤكدة 100 بالمئة، فالسكانير يكشف صور تشوه الجهاز التنفسي، لكن هذا التشوه، يمكن أن يحدث لأي شخص يعاني من الالتهاب الرئوي وليس بالضرورة فيروس كورونا”.

وقال وزير الصحة إن الأشعة تأتي بعض الفحص الإكلينيكي للمريض من أجل تنظيم الأمور، بالإضافة إلى قراءة التحاليل من طرف طبيب مختص.