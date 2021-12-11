وزير الصحة: نحن في إستقرار والعودة للحجر مستبعدة

تحدث وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، في تصريح للصحافة، عن الوضع الصحي في الجزائر.

أين أكد المسؤول الأول عن القطاع الصحي في الجزائر، إن الوضع الصحي الحالي المرتبط بانتشار الفيروس التاجي مستقر.

وأوضح الوزير قائلا: “نحن في استقرار، فإصابات يومية تصل لـ200 أو أكثر، ليست بالكبيرة مقارنة مع عدد السكان في الجزائر”.

وأضاف بن بوزيد: “الذي يهمنا حاليا، هو عدد المرضى داخل المستشفيات، والذي يبلغ 2500 مريضا، وكذا الوفيات”.

وأشار الوزير، إلى أن بعض دول العالم قد وصلت إلى الموجة الخامسة للوباء. مضيفا أنه وحتى الدول اللي لقحت سكانها، تعاني من الموجة الرابعة حاليا، على غرار سنغافورة وألمانيا.

وبخصوص العودة للحجر الصحي، أورد الوزير في إجابته على أسئلة الصحفيين: “لقد قمنا بفتح الحدود وقاعات الحفلات وغيرها من النشاطات وبإذن الله لن نصل إلى الغلق مجددا، فنحن مجندين لمحاربة الوباء”.

ودعا الوزير، أسرة الإعلام، إلى المساهمة في التحسيس بضرورة أخذ اللقاح، مشيرا إلى أن نسبة التلقيح في الجزائر والتي تبلغ الـ27 بالمائة حاليا ضعيفة.

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وزير الصحة للنهار: سنشرع في تلقيح الأساتذة بداية من الغد.. وسنلقح التلاميذ بسينوفاك

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”، اليوم السبت، عن تسجيل إصابات بكورونا في الوسط المدرسي.

وأورد الوزير: “سجلنا اصابات بكورونا في الوسط المدرسي، وسنشرع في تلقيح الأساتذة والمعلمين بداية من الغد”.

وحسم الوزير الجدل القائم حول تلقيح التلاميذ، مؤكدا بأنه لن يتم تلقيح تلاميذ المدارس.

مشيرا إلى أنه وفي حال إنطلقت المصالح الصحية في تلقيح التلاميذ، سيتم إعطاء الأولوية للمصابين بالأمراض مزمنة.

وأوضح بن بوزيد، إن اللقاح الذي سيستعمل في عملية تلقيح التلاميذ سيكون لقاح سينوفاك.

مضيفا بأنه سيتم القيام بتجارب سريرية إكلينيكية في حال الانطلاق في تلقيح التلاميذ، وستستعين الوزارة، بتجارب الدول التي لقحت الأطفال.

وفي ذات السياق، كشف الوزير، إن نسبة التلقيح في الجزئر بلغت 27 من المائة، لمن يزيد سنهم عن 13 سنة. مشيرا إلى أن نسبة التلقيح في الجزائر ضئيلة جدا.

كما كشف المسؤول الأول عن القطاع الصحي بالجزائر، إن المصالح الصحية تتوفر حاليا على 13 مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس التاجي.

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