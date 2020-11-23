وزير الصحة: نحن في حرب والطواقم الطبية تعبت كثيرا لكننا متحكمون في الوضع

قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، إنّ الطواقم الطبية أجهدت كثيرا في الحرب التي تخوضها ضد وباء كورونا.

وأفاد وزير الصحة اليوم الإثنين، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الوضع مقلق حقيقة، إلا أنه مُتحكم فيه.

وأورد عبد الرحمان بن بوزيد أن كورونا جمّدت العالم، على جميع المستويات، والضغط الذي تعرفه المستشفيات لا تقتصر على الجزائر.

وثمّن وزير القطاع، ما قام به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال زياراته المتتالية للقطاع وفروعه.

وقال في السياق ” رئيس الجمهورية أول رئيس الذي زار المستشفيات، والتقى عمال القطاع واستمع إلى انشغالاتهم وصرف لهم منحة”.

وأضاف بن بوزيد “رئيس الجمهورية، أول رئيس زار الصيدلية المركزية للمستشفيات، ومقر وزارة الصحة”.

وأكد وزير الصحة، أن العديد من عمال القطاع المتقاعدين، والممرضين والأخصائيين، تجندوا في المستشفيات لمحاربة الوباء.