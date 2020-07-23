وزير الصحة: نحن نكافح في هذه الظروف العصيبة.. وسننتصر بإذن الله

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الجميع يكافح في هذه الظروف العصيبة لمحاربة تفشي فيروس كورونا، وأننا سننتصر عليها بإذن الله.

وأورد الوزير، في لقاء له مع وزيرة التضامن، غداة إطلاق خدمة إلكترونية لتقديم الدعم المعوي للجيش الأبيض: “بالإرادة الفولاذية التي ترجمها الجيش الأبيض، وبدعم الجميع بشتى المساهمات، سنتغلب على هذه الظروف”.

وثمن بن بوزيد، هذه المبادرة التي أتت لمرافقة الجيش الأبيض في مسعاه النبيل، بموجب ارشادات التكفل النفسي للمرضى، وفتح قنوات للحوار والتشاور مع الاطقم الطبية عبر مختلف جهات الوطن.

وهو ما يدل على إصرار الجميع على المساهمة في القضاء على هذه الجائحة، والعمل على ذلك، كل في اختصاصه، يضيف الوزير.

وأكد بن بوزيد، أن مصالحه تثمن هذه المبادرة، وتدعمها، وستقدم كل التسهيلات عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية لنجاحها.

كما ترحم الوزير، على كل من فقدناهم في هذه الجائحة، وشكر كل من يساهم في القضاء على هذه الجائحة.