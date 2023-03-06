قناة النهار وزير الصحة : نريد أن نجعل الصيدلي واحد من الفاعلين في القطاع بقلم قناة النهار نشر في 06 مارس 2023 - 11:15 وزير الصحة شارك غرِّد أرسل 50 0 وزير الصحة : نريد أن نجعل الصيدلي واحد من الفاعلين في القطاع إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/alvXO اقرأ أيضا الحماية المدنية : الشيئ لي ساعدنا في عملية الإنقاذ هو تركيبة رجل الحماية الجزائري قناة النهار 14 فيفري رئيس الجمهورية: توليت حقيبة وزارة التجارة وأعرف العمل في شهر رمضان لذلك أرفض سماع قصص لا أصدقها قناة النهار 24 فيفري الدرك الوطني يكشف عن حصيلة الجـ.ـرائم السيبرانية في الجزائر قناة النهار 15 فيفري "محمد لمين يكشف كيف تطوع في عملية الإنقاذ في سوريا.." مشاهد صادمة ما قدرناش ننساوهم قناة النهار 17 فيفري التساقط الكثيف للثلوج أدى إلى توقف حركة السير بالعديد من الطرقات بتيسمسيلت قناة النهار 27 فيفري وصول رئيس الجمهورية لقصر الأمم بنادي الصنوبر للإشراف على إفتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة قناة النهار 28 فيفري غليزان: العاقب .. فلاح تعلق بخدمة الأرض رغم قلة الإمكانيات قناة النهار 19 فيفري المدية / إدراج اللغة الإنجليزية .. مطلب الأولياء في الروضات قناة النهار 17 فيفري قناة النهار تستقبل وتكرم فريق الحماية المدنية العائد من تركيا قناة النهار 16 فيفري قناة النهار تكرم "محمد لمين dz" .. البطل الذي شارك في عمليات الإنقاذ بسوريا رغم مرضه قناة النهار 17 فيفري