وزير الصحة: نسجل 44 ألف إصابة بالسرطان سنويا

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن السرطان يسجل 44 ألف إصابة سنويا في الجزائر. وهو يعرف إنتشارا كبيرا وإرتفاع مستمر عبر العالم.

وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة عبد القادر شنيني، قال بن بوزيد، أن الجزائر تشهد تشخيص متأخر ومستشفيات لا تتوفر على الإمكانيات.

وتابع القول، أن العوامل الرئيسية لإرتفاع مرض السرطان هو التدخين وتغير نمط العيش والتلوث.

وكشف بن بوزيد، أن الحكومة ومن أجل تصدي لمرض السرطان، سخرت كل الإمكانات اللازمة. كما يعمل القطاع على تعميم وسائل الكشف مع التركيز على مكافحة التدخين عبر حملات تحسيسية من خلال وحدات تساعد لوقف التدخين.

وأضاف ذات المسؤول أن علاج السرطان 80 بالمائة هو علاج جراحي. مشيرا إلى أن الجزائر لديها 50 مسرع وأغلبتها موجودة في الجنوب.

كما أكد وزير الصحة، أنه من الضروري توفير مسرعات، وليس مراكز لمعالجة السرطان. وقال أن الدولة تولي أهمية كبيرة لحماية المواطنين والتصدي للوباء.

وزير الصحة: تغلبنا على العديد من الأمراض منذ الإستقلال ونسعى لمحاربة السرطان

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر حضيت بمؤشرات صحية منذ الإستقلال وتغلبت على العديد من الأمراض من بينها السل الكوليرا.

وأكد الوزير أن الفضل في هذا يعود إلى الإمكانيات البشرية والمادية التي تم توفيرها.

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