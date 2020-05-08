وزير الصحة: نطلب من جميع المستشفيات إستئناف عملها بشكل عادي

طلب، اليوم الجمعة، وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، كل المستشفيات بدون استثناء لمزاولة واستئناف عملها بشكل عادي.

وقال بن بوزيد، في تصريح مباشر نقلته صفحة الصحة كوم، أنه يأمر جميع المصلحات الإستشفائية عبر ربوع ولايات الوطن الإستئناف مباشرة في عملها بصفة عادية كما كان الامر قبل جائحة كورونا.

وأشار وزير الصحة أن “هناك الكثير من المرضى يعانون كثيرا”.

مشيرا في السياق ذاته أنه “بعد بداية تفشي فيروس كورونا طلبنا من جميع المستشفيات تجميد عملهم، خاصة ما تعلق بالعمليات الجراحية”.

وقال بن بوزيد أنه”حاليا بعد أكثر من شهرين الوضع بدأ يتحسن”