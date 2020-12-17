وزير الصحة: “نعتوني بأنني سبب المشاكل ووزير فاشل .. أنا وزير 48 ولاية “

تأسف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد على وصفه بأنه سبب المشاكل ووزير فاشل.

وخلال جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية بالبرلمان ردّ بن بوزيد ” أنا وزير 48 ولاية.. ووزير كل الجزائريين ”

وأضاف بن بوزيد لدي سنة منذ تقلدت وزارة الصحة وذلك في فيفري الماضي الشهر الذي بدأت فيه جائحة كورونا بالجزائر.

كما قال الوزير أنه “لايمكن لأحد أن يحملني المسؤولية في قطاع لديها مشاكل منذ أكثر من 30 سنة.

وبهذا الخصوص قال الوزير لدي سنة منذ تقلدت وزارة الصحة وذلك في فيفري الماضي الشهر الذي بدأت فيه جائحة كورونا بالجزائر.

وصرح الوزير أن تنقل إلى عدة ولايات عبر الوطن ووجد فيها نفس المشاكل بها.

وأكد الوزير أعمل ليل نهار وأشتغل حسب ضميري ولست وحدي فأنا محاط بالجيش الابيض وسنواصل في بذل مجهوداتنا لخدمة البلاد والعباد.