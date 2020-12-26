وزير الصحة.. نعمل على توفير اللقاح الذي سيكون جاهزا في جانفي2021

أكد وزير الصحة واصلاح المستشفيات والسكان، عبد الرحمان بن بوزيد، أن قطاعه يعمل على توفير لقاح كورونا في وقته.

وأوضح بن بوزيد،أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع قطاعات أخرى لاقتناء اللقاح الذي سيكونجاهزا في جانفي 2021 كما أمر رئيس الجمهورية.

وأشار بن بوزيد اليوم السبت، أن البلاد ستتخطى المرحلة الصعبة التي كان لها الأثر الكبير على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية .

وذكّر الوزير، بمناسبة تخرج دفعة من طلبة المتصرفين الرئيسيين،على الاهتمام بالمناجمت وادارة الصحة، الذي يعد مفتاح لحل المشاكل والنقائص المطروحة.

وجدد بن بوزيد تأكيده على أن الدولة لم تتدخر جهدا في سبيل تطوير قطاع الصحة والتكفل به ماديا.