وزير الصحة: نقص في الأطباء الأخصائيين.. وسنعمل مع وزارة التعليم العالي من أجل التكوين

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن الوزارة ستعمل على توفير أجهزة السكانير في المستشفيات.

وكشف الوزير خلال الزيارة التفقدية إلى ولاية البليدة، أن هناك نقص في بعض التخصصات والأطباء الأخصائيين.

وأوضح في ذات السياق، أنه تم تسجيل قرابة ألفين طبيب نساء في القطاع الخاص و900 طبيب نساء في القطاع العام.

وأضاف الوزير، أن جلب أجهزة السكانير ليس أمرا صعبا على الوزارة، وإنما هناك نقصا في الأطباء المختصين في الأشعة.

وكشف الوزير، أنه سيتم العمل مع وزارة التعليم العالي من أجل التكوين في الإختصاصات التي تعرف نقصا في القطاع العام.