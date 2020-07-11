وزير الصحة: نقل المرضى غير معني بقرار حظر التنقل بين 29 ولاية

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، أن المرضى المتواجدون في وضعية طبية مستعجلة، يمكنهم التنقل بين الولايات الـ29 المعنية بحظر التنقل.

وأوضح الوزير، في ندوة صحفية له على هامش زيارته للصيدلية المركزية بالعاصمة، أن الكثافة السكانية في كل من ولايات وهران وسطيف ورقلة وبسكرة والعاصمة جعلتها تسجل أعلى نسب من الإصابات.

كما تحدث الوزير، عن الكشف السريع للفيروس التاجي، مؤكدا أنه قد يفيد، لكن نتائجه غير دقيقة، كونه يكشف الأجسام المضادة والتي يتم انتاجها بعد 7 أيام من دخول الفيروس إلى جسم الإنسان.

وكشف بن بوزيد، أن أطقم الكشف السريع متوفرة، وتباع بـ 650 دينار، ولكنها غير مطلوبة في المستشفيات حاليا.

وأكد وزير الصحة، أن وزراته لم تمنع يوما التحليل عبر سكانير، في حال غياب تحاليل “PCR”.

مضيفا أن معهد باستور يجري 2500 تحليل يوميا.

ومن جهة أخرى، طمأن وزير الصحة المواطنين، بأن عقار الكلوروكين متوفر، كما تم استيراد المادة الأولية لانتاجه وشرعت المخابر المعنية في الإنتاج.

وفي الأخير، دعا بن بوزيد، المواطنين، بالإيمان بأن هناك خطر، واحترام التباعد الجسدي والاجتماعي.