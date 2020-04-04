وزير الصحة: ننتظر اصابات أكثر بكورونا وبعض المواطنين يتعاملون بلا مبالاة

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد اليوم السبت، ان الوزارة تنتظر اصابات اكبر بفيروس كورونا المستجد، وان الجزائر على اعتباب الوصول لمرحلة الذروة.

وقال وزير الصحة، في تصريح للتلفزيون العمومي سهرة اليوم السبت، ان مصالح الوزارة اتخذت كل الاجراءات اللازمة، وأنه تم استيراد أجهزة التنفس والكمامات من الخارج.

وكشف ذات المتحدث انه غدا الأحد ستصل طائرتين محملتين بالكمامات واجهزة كبيرة.

وأصاف بن بوزيد انه على الجميع ان يعلم ان هناك خطر والوزارة تنتظر عدد إصابات أكبر.

مؤكدا في ذات السياق انه لا يزال بعض المواطنين يتعاملون بلامبالاة مع فيروس كورونا.