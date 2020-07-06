وزير الصحة: هذا سبب ارتفاع وفيات وإصابات كورونا بالجزائر

تحدث وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن أسباب إرتفاع وفيات وإصابات كورونا في الجزائر.

وأورد الوزير، خلال ندوة صحفية له اليوم الإثنين، أن أسباب ارتفاع وفيات الفيروس في الجزائر عديدة من بينها عدم الإلتزام بإرتداء الأقنعة الواقية “الكمامة” خصوصا بالشوارع.

وأشار في ذات السياق، أنه لاحظ خلال زيارته الأخيرة لولاية سطيف، إلتزام أزيد من 80 بالمائة من السكان بإرتداء الكمامات بالشوراع، مستحسنا هذا الأمر.

وأورد المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالجزائر، أنه ليس من الضروري أن يرتدي 100 بالمئة من المواطنين القناع الواقي، فنسبة من 70 إلى 80 بالمائة تكفي.

وحول ارتفاع عدد إصابات الفيروس التاجي بالجزائر، خلال الأيام الأخيرة، أكد بن بوزيد أن هذا الإرتفاع مس العديد من الدول عبر العالم، خاصة البرازيل والإيكوادور وبوليفيا وأمريكا.

وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية في بيان لها، كشفت فيه عن ارتفاع اصابات كورونا عبر العالم، يضيف الوزير.

وأشار بن بوزيد، إلى أن هذا الفيروس مجهول لحد الساعة، ولم يتم بعد التعرف على خصائصه وكيفية انتشاره.