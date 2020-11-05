وزير الصحة: هذا هو سبب ارتفاع إصابات كورونا

تحدث وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، عن أسباب ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، خلال الأيام الأخيرة.

وأورد الوزير، في ندوة صحفية له: “الإرتفاع ناتج عن نوعية الفيروس، لأنه ليس متحكم فيه، وليس معروفا، وهو فيروس خطير يتحول ويتغير”.

وأضاف الوزير: “الشيئ الذي نستطيع التحكم فيه نحن، هو الكمامات”.

هذا وعرج بن بوزيد، على الوضع الصحي واستعداد البلاد له منذ البداية قائلا: “لم نكن محضرين أنفسنا، وكنا نستورد المستلزمات الطبية، وواجهنا الفيروس بفضل كل الجزائريات والجزائريين من عمال الصحة واطارات وأعوان الحماية المدنية والشعب”.

وأضاف المسؤول الأول عن القطاع الصحي بالبلاد: “كان لنا توصيات كررناها عبر كل الوسائل الاعلامية، هذا الفيروس ليس له دواء، والبروتوكول الصحي كان مقبولا”.

وتابع بن بوزيد: “عرف عدد الإصابات الجديدة لكورونا استقرارا في شهري ماي وجوان، ثم ارتفع في الأسابيع الأولى لجويلية”.

مضيفا: “سجلنا انخفاضا في اصابات كورونا، وأصبحنا في مستوى مقبول بفضل عمل الاطقم الطبية وبفضل المواطنين وكنا في استقرار، وقلنا لازم نحافظو على هذه الأرقام”.

وتابع الوزير: “قمنا بإستغلال فرصة إستقرار الإصابات، لتقوية مخزوناتنا من المواد الطبية، كنا نستورد الكمامات من الصين بسعر كبير، وأصبحنا اليوم نصنعها في الجزائر بعدد كبير ونوعية جيدة، وحققنا الإكتفاء”.

وأضاف الوزير حول الوضع الصحي بالبلاد: “بدأ عدد الإصابات بالإرتفاع، خلال الأسبوعين الأخيرين، وعدد الاصابات يكون حسب عدد الكواشف”.

وأكد الوزير، إن ما يهم قطاعه، هو عدد الوفيات، مترحما في هذه المناسبة، على كل من فقدناهم في هذه الجائحة، منهم الأطقم الطبية التي فقدت أكثر من 100 شخص.

وأشار بن بوزيد، إلى أنه تنقل مع الخبراء، عبر 30 ولاية، للوقوف على الوضع الصحي بها.