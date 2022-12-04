وزير الصحة: هناك أدوية انتهت صلاحيتها

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على ضرورة وأهمية اللجوء إلى الرقمنة في تسيير مخزون الأدوية. مقرا بـ”وجود صعوبات أحيانا مرتبطة بالندرة أو انتهاء صلاحية بعض المنتجات الصيدلانية”.

كما عاين وزير الصحة، أول تطبيق رقمي يربط صيدلية المستشفى بالصيدلية المركزية للمستشفيات. والذي يهدف إلى تسهيل مهمة توفير الأدوية للمرضى وربح الوقت. واختير المركز الاستشفائي الجامعي لمين دباغين كمستشفى نموذجي مرجعي لتطبيق هذه التقنية.

وأشار وزير الصحة، إلى أن “جميع هذه الصعوبات ستختفي بما أنه أصبح من الممكن الاطلاع آنيا على وضعية المخزونات”. “الصيدليات المركزية للمستشفيات واحتياجاتها في هذا المجال”.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير خلال هذه الزيارة مصلحتي طب الأطفال والاستعجالات الطبية الجراحية التي تم تجديدها مؤخرا وتعزيزها بالعتاد العصري. كما هو الأمر كذلك بالنسبة للصيدلية والأشعة والطب النووي.

وكان وزير الصحة، عبد الحق سايحي، قد كشف عن وضع خارطة صحية وطنية جديدة. لضمان تغطية شاملة ومتوازنة من خلال الاعتماد على معطيات ديمغرافية ووبائية واقتصادية.

وأكد الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. أن الخارطة الصحية الجديدة جاءت تطبيقا للتوصيات التي تضمنها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.

واغتنم الوزير الفرصة للرد على انشغال طرحه أحد أعضاء المجلس عن ولاية برج بوعريريج. قائلا بأن هذه الولاية، وعلى غرار باقي ولايات الوطن، ستستفيد من المرافق الصحية. لاسيما على مستوى دائرتي عين تاغورت وجعافرة.