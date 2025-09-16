وزير الصحة والسفير الصيني يبحثان تعزيز التعاون في المجال الصحي

التقى السفير الصيني في الجزائر، دونغ قوانغلي، اليوم الثلاثاء، بوزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان.

وحسب بيان للسفارة الصينية، فقد شدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي.

وأكد السفير أن الفريق الطبي الصيني العامل في الجزائر هو أول فريق ترسله الصين إلى الخارج، ما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب الوزير محمد صديق آيت مسعودان عن استعداد بلاده لتكثيف العمل المشترك مع الصين ومواصلة تعميق التبادلات الصحية والتقنية لخدمة المصلحة المشتركة.